Laura Haimila ja Emmi Nuorgam avaavat päätöstään, miksi lopettavat suositun podcastin

Laura Haimila ja Emmi Nuorgam ovat luotsanneet neljän vuoden ajan suosittua Kerhotalo-podcastia.

Laura Haimila ja Emmi Nuorgam ilmoittivat viime viikolla, että suosioon noussut Kerhotalo-podcast tulee päätökseen tänä keväänä. Kaksikko on luotsannut podia neljän vuoden ajan ja jaksoja on tullut yli 200.

Kaksikko kertoi Huomenta Suomen haastattelussa, että he ovat jakaneet kaikki elämänsä käänteet vuosien aikana kuulijoilleen.

– Olen neljä vuotta jakanut ilot, surut, erot, kuolemat – kaikki mitä elämässäni on tapahtunut. Todennäköisesti kuulijat tietävät yksityiselämästäni enemmän kuin semihyvät kaverit, Haimila sanoo.

– Me olemme antaneet omat tarinamme muiden ihmisten käsiin ja käsiteltäväksi sekä ymmärrettäväksi. Se on ollut turvallista. Nyt meille on tullut sellainen olo, että mitä tässä tapahtuu – onko se jatkossakin turvallista, Nuorgam jatkaa.

Podcast-maailma on muuttunut vuosien aikana paljon ja niiden suosio on kasvanut paljon. Juontaja Teresa Meriläinen-Aho kysyi Haimilalta ja Nuorgamilta, uskaltaako podcastissa puhua nykypäivänä mistä vain.

– Kun kuuntelee, niin kyllä sitä uskaltaa sanoa ihan mitä vain. Kokemusasiantuntija Kalle Palander olisi varmaan hyvä ottaa vieraaksi tähän, Haimila sanoo ja Nuorgam hymyilee vieressä.

– Oikeasti ajattelen, että mitä tahansa saa ja voi sanoa. Sitten voi aina punnita, mitä kannattaa sanoa – se on aina oma ajatuksensa. Ajattelen, että sanot mitä tahansa, niin sitten vain kannat vastuun ja olet valmis käymään keskustelua, Haimila jatkaa.

Kerhotalo-podcastin tarina päättyy Savoy-teatteriin tänä keväänä, kun kaksikko luotsaa viimeisen jakson liveyleisön edessä. Yllä olevalla videolla he kertovat, mitä on luvassa.