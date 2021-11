Laura Haimila haluaa muuttaa ennakko-oletuksia terveellisyydestä Olet mitä syöt -ohjelmassa: "Meillä on myytti siitä"

View this post on Instagram

Haimila vaikuttaa päällisin puolin aktiiviselta ja terveelliseltä ihmiseltä, jonka vuoksi hänen osallistumistaan ohjelmaan on ihmetelty.

– Tuon myytin murtaminen on yksi syy (ohjelmaan osallistumiselle). Toki ensisijainen syy oli se, että Pippa Laukka on superammattilainen. Se, että saa noin pätevän ihmisen katsomaan omaa elämää uusin silmin oli itselleni tärkeää.

– Meillä on myytti siitä, että laiha ihminen on aina terve lähtökohtaisesti ja lihavassa on aina korjattavaa. Halusin olla myös ravistelemassa näitä stereotypioita.