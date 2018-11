Lastensuojeluluvut ovat kasvaneet dramaattisesti – lähes kuusi prosenttia 1997 syntyneistä on ollut sijoitettuna kodin ulkopuolelle

Esimerkiksi lastensuojeluluvuissa on tapahtunut dramaattista kasvua. Lähes kuusi prosenttia nousukaudella eli vuonna 1997 syntyneistä lapsista ja nuorista on ollut jossain elämänsä vaiheessa sijoitettuna kodin ulkopuolelle, sanoo tutkimuspäällikkö Elina Pekkarinen Nuorisotutkimusseurasta.

Määrä on Pekkarisen mukaan lähes kaksinkertaistunut kymmenen vuotta vanhempaan ikäluokkaan verrattuna. Vuonna 1997 syntyneistä sijoituksessa kodin ulkopuolella on ollut 3 252 lasta ja nuorta.

– Täytyy sanoa rehellisesti, että se, että kasvu on näin suurta, tuli minullekin yllätyksenä, kertoi edelleen myös lastensuojelun kentällä töitä tekevä Pekkarinen raportin julkistamistilaisuudessa.

– Se tarkoittaa, että meillä on nuoriin liittyvä ongelma, jota syystä tai toisesta ratkaistaan kiireellisillä sijoituksilla. Se on hyvä vaihtoehto silloin, jos nuoren tilanne on todella vakavasti vaarantunut ja ratkaisuja täytyy tehdä nopeasti. Mutta onko se pitkällä tähtäimellä välttämättä kestävä kansantaloudelle tai ihmisten hyvinvoinnille, siitä en ole varma.