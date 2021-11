7-vuotias sai aivotulehduksen koronasta – lastenlääkäri kertoo, mitkä korona-oireet tuovat lapset sairaalahoitoon

– Muualta on raportoitu, että lapsella on koronan yhteydessä ollut jonkinlainen aivotulehdus, mutta äärimmäisen harvinaisia koronan aikana tulleet keskushermoston ongelmat ovat.

Oireet samankaltaisia kuin muissa infektiotaudeissa

– Jos hyvin nuorella lapsella korkeaa kuumetta, haluamme herkästi seurata, mihin kuume kehittyy. Jo siinä vaiheessa, kun me emme edes vielä tiedä, mikä kuumeen aiheuttaja on. Useimmiten sairaalahoito on kuumeen tarkkailua pienemmillä lapsilla.

Sairaalahoidossa usein selvitetään taudin aiheuttajaa

Lapsipotilaita sairaaloissa vähän

– Se on täysin mahdollista, mutta sellaista harvoin tapahtuu. Vakavia keuhkoinfektioita on nähty Suomessakin, mutta harvinaisia ne ovat.

– Keväällä 2020 odotimme, että meille alkaisi tulla potilaita, mutta näin ei ole käynyt. Uudessa lastensairaalassa on hyvin vähän ollut potilaita. On pitkiä aikoja, ettei ole yhtään potilasta, jolla on korona, ja sitten taas on joku. Kyllä se meidät yllätti.