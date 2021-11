Lasten itsetuhoisuus lisääntynyt hälyttävästi – Apuu-chat ottanut syksyn aikana kiireellisesti yhteyttä viranomaisiin jo yli 110 kertaa

Syksyn aikana chatin päivystäjät ovat joutuneet ottamaan kiireellisesti yhteyttä viranomaisiin yli 110 kertaa. Yhteydenotoista puolet on koskenut lasten itsetuhoisuutta.

– Syys-lokakuussa olemme päivittäin tehneet jatkotoimenpiteitä, joista puolet on liittynyt itsetuhoisiin tekoihin ja ajatuksiin tai itsemurha-aikeisiin, kertoo Apuu-chatin projektipäällikkö Johanna Virtanen .

Moni jää ilman apua

– Lapsilla on kokemusta siitä, että ahdistaa ja on ajatuksia siitä, että ei jaksa enää, mutta kukaan ei auta, vaikka apua on jo pyytänyt. Hätää kärsivä lapsi ei voi odottaa, hän kaipaa nopeita konkreettisia tekoja, Virtanen sanoo.