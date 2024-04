Lasten hätä maailmalla on nyt ennätyksellinen: "Enemmän pakenevia ja aliravittuja kuin aikaisemmin"

– Ja meillä on käynnissä hirvittävän paljon erilaisia moniulotteisia ja pitkäkestoisia kriisejä, jotka vaikuttavat lasten arkeen todella paljon, Bruun kertoi.

Lasten humanitaarinen hätä on Bruunin mukaan tällä hetkellä ennätyslukemissa.

– Meillä on käynnissä enemmän aseellisia konflikteja kuin on ollut viimeiseen kolmeenkymmeneen vuoteen ja sekin vaikuttaa todella paljon lasten arkeen.

– Se näkyy ihan siinä, että tällä hetkellä meillä on enemmän pakenevia lapsia kuin aikaisemmin ja enemmän aliravittuja lapsia kuin aikaisemmin. Lapset ovat myös köyhempiä kuin aikaisemmin.

Hyviäkin uutisia

Onneksi maailman lasten tilanteeseen liittyen on myös paljon hyviä uutisia. Esimerkiksi alle 5-vuotiaiden lasten kuolleisuus on tällä hetkellä matalampi kuin aikoihin. Lisäksi malariaa vastaan on kehitetty rokote.