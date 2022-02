Lasten diabetes-tapaukset lisääntyneet lähes kolmanneksella – Asiantuntija: "Voidaan ajatella, että covid jouduttaisi tautiprosessin etenemistä"

Lääkärilehdessä tällä viikolla julkaistun artikkelin mukaan helsinkiläisillä lapsilla todettiin vuonna 2021 noin 30 prosenttia enemmän uusia tyypin 1 diabetes -tapauksia verrattuna vuosien 2017–2020 keskiarvoon. Samanlaisia havaintoja on tehty ainakin Saksassa ja Yhdysvalloissa.

– Se on ilmeistä, että tyypin 1. diabetes on yleistynyt. Kuinka paljon se on yleistynyt, se riippuu siitä, mitä ajanjaksoa tarkastellaan ja mihin verrataan.