Virolainen laskiaispulla eroaa yleensä perinteisestä suomalaisesta.
Kuten jo aiemmin kerroimme, Tallinnassa on parhaillaan käynnissä lähes kuukauden mittainen laskiaispullafestivaali, Kuklifest. Tapahtumassa on mukana yli 40 paikallista kahvilaa ja leipomoa, joissa tarjolla on 120 erilaista laskiaispullaa.
Huomenta Suomi piipahti helmikuun alussa lahden toisella puolella selvittämässä, millaisia herkkupullia on tarjolla.
Peinteinen virolainen laskiaispulla
Suomesta Viroon muuttanut matkailuvaikuttaja Henna Mikkilä tuntee paikallisen leivoskulttuurin, ja on ehtinyt myös maistella laskiaispullafestivaalien tarjontaa yli 30 erilaisen pullan edestä.