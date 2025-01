Lari on Suomen ensimmäinen yrittäjälääkäri julkisella terveysasemalla – "Ei tarvitse kysyä lupaa keneltäkään"

Malliin on sisäänrakennettu systeemitasolle hoidon jatkuvuus. Toisin sanoen ei tarvitse miettiä, miten saan tämän ihmisen jatkossa nimenomaan itselleni kontrolliin, vaan voi luottaa, että potilaat palautuvat omalle vastaanotolle aina.

Omalääkäriyden myötä toteutuva hyvä hoidon jatkuvuus tehostaa ajankäyttöä mitä pidempään väestöä on hoitanut, kun potilaat ovat tuttuja ja voi palata omiin kirjauksiinsa. Tuntemattomien potilaiden hoitohistoriaan ja sairauksiin perehtyminen vie paljon aikaa. Tämä aika vähenee koko ajan, mitä pidempään työtä on tehnyt.

Työ kevenee selvästi, kun vastaanotolle tuleva potilas on tuttu ja luottamus on jo rakennettu. Omalääkärimallissa ennen pitkää jokainen ovesta tuleva ihminen on vanha tuttu.