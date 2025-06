Oletko nähnyt tätä tatuoitua miestä? Soita 112

Viimeiset havainnot Vantaan Viertolassa kadonneesta miehestä ovat sunnuntai-illalta.

Poliisi etsii Vantaan Viertolassa kadonnutta noin 60-vuotiasta miestä. Hän on kadonnut sunnuntai-illan ja maanantain kello 12 välisenä aikana.

Viimeisimmät havainnot miehestä ovat sunnuntai-illalta 15. kesäkuuta.

Poliisi

Mies on noin 180 cm pitkä ja hänellä on vaaleanruskeat, lyhyet hiukset. Hänellä on molemmissa käsissään sekä toisessa pohkeessaan tatuointeja. Yllään miehellä saattaa olla farkut ja ruudullinen paita. Hän voi liikkua Viertolaa laajemmalla alueella Vantaalla tai Helsingissä.

Poliisi pyytää havaintoja miehestä hätänumeroon 112.