Lapsiavioliitot ovat edelleen yksi suurimmista uhista tytöille ympäri maailmaa, selviää avustusjärjestö Plan Internationalin tutkimuksesta.

Avustusjärjestö Plan Internationalin laaja kansainvälinen tutkimus paljastaa harvinaista tietoa lapsiavioliiton kokeneiden nuorten naisten kokemuksista.

Tutkimusta varten haastateltiin 15 maasta 251:tä tyttöä ja nuorta naista, jotka olivat menneet naimisiin tai epäviralliseen liittoon alle 18-vuotiaina.

– Tutkimus osoittaa kiistattomasti, miten lapsiavioliitot altistavat tytöt monille vaaroille ja riistävät heiltä mahdollisuudet itsenäiseen tulevaisuuteen. Lapsiavioliitto vie tytöltä oikeuden olla lapsi. Se vaikuttaa tytön koko loppuelämään, Plan International Suomen pääsihteeri Ossi Heinänen kertoo tiedotteessa.

Lapsiavioliitto on itsessään ihmisoikeusrikkomus ja väkivallan muoto. Tutkimusraportissa tytöt kertovat, että heidän aviomiehensä sekä miehen perhe kontrolloivat heidän elämäänsä.

Useampi kuin joka kymmenes vastaajista on maininnut kokeneensa lähisuhdeväkivaltaa liitossaan. Plan Internationalin mukaan luku on todennäköisesti alakanttiin, sillä aiheeseen liittyy tabuja.

Monet tytöt kertovat, että henkinen ja fyysinen väkivalta ovat tavanomaisia eikä niitä oteta vakavasti heidän yhteisöissään. Juridinen tuki on myös usein heikkoa.

– Hän pelotteli minua, ja aina kun yritin puhua, hän löi minua. Pysyin hiljaa, koska pelkäsin seurauksia, kertoo Planin tiedotteessa Sambiassa asuva 19-vuotias Bupe, joka joutui naimisiin 15-vuotiaana.

Naimisiin vanhemman miehen kanssa

Maailmanlaajuisesti 12 miljoonaa tyttöä joutuu joka vuosi naimisiin alaikäisenä, vaikka käytäntö on laiton useimmissa maissa.

Plan Internationalin mukaan lapsiavioliitto on edelleen syvästi juurtunut tapa monissa yhteisöissä eri puolillamaailmaa.

Yleisimmät syyt lapsiavioliittoon ovat köyhyys sekä yhteisön tai perheen paine, kuten lähes puolet tutkimukseen osallistuneista tytöistä ilmoittaa.

Osa tutkimukseen osallistuneista tytöistä on pystynyt vaikuttamaan puolisonsa valintaan ja kokee avioliittonsa perustuvan rakkauteen. Moni kertoo kuitenkin kokeneensa painetta mennä naimisiin kunniansa ja maineensa suojelemiseksi.

Suuri osa vastaajista katuu naimisiinmenoa. Monet tytöistä kertovat, että heidän aviomiehensä kontrolloivat tyttöjen raha-asioita ja päätöksiä ehkäisystä.

Lähes puolet tutkimuksen vastaajista on naimisissa itseään vähintään viisi vuotta vanhemman miehen kanssa. Jotkut ovat naimisissa yli 10 tai 20 vuotta vanhemman miehen kanssa.

Lapsiavioliitot johtavat usein siihen, että tytöt keskeyttävät koulunkäynnin. Tämä rajoittaa heidän mahdollisuuksiaan tulevaisuudessa.

Raportin mukaan yli kolmasosa vastaajista keskeytti koulun naimisiinmenon jälkeen. Lähes kolmella neljästä on vähintään yksi lapsi. Vastaajista yli puolet ei ole töissä, koulussa tai työharjoittelussa.

Lapsiavioliitot usein epävakaita

Tutkimus paljastaa, että sosiaalinen media altistaa tytöt uusille riskeille.

Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa havaittiin, että netissä vanhemmat miehet vetoavat usein tyttöjen tunteisiin ja tarjoavat avioliittoa mahdollisuutena päästä pois köyhyydestä ja muista vaikeuksista.

Tutkimus paljastaa myös, että lapsiavioliitot ovat usein epävakaita. Tutkimukseen osallistuneista tytöistä lähes joka kolmas on nyt eronnut.

Lapsiavioliiton päättyminen ei välttämättä tarkoita valoisampaa tulevaisuutta. Monet vastaajista kertovat joutuneensa eron seurauksena leimatuksi, eristetyksi tai taloudellisiin vaikeuksiin.

– Minut naitettiin nuorena. En saanut opiskella tai edetä elämässä – minulta riistettiin kaikki. Mutta en anna saman tapahtua tyttärelleni. Haluan, että hänellä on valoisa tulevaisuus, ja se on mahdollista vain, jos hän opiskelee ja saa työpaikan. Varhainen avioliitto johtaa ainoastaan synkkään tulevaisuuteen, kertoo 24-vuotias Juna Nepalista.

Lakeja valvotaan heikosti

Tutkimuksen 15 maasta 14 maata on kieltänyt lapsiavioliitot lailla. Maista vain Niger sallii lapsiavioliitot.

Rahoituksen puute, heikko valvonta ja lainsäädännön porsaanreiät kuitenkin mahdollistavat käytännön jatkumisen kaikissa 15 maassa.

Useissa maissa tyttöjen ja naisten laillinen alaikäraja avioliitolle on myös alempi kuin poikien ja miesten.

– Toimet lapsiavioliittojen kitkemiseksi eivät ole riittäviä, eivätkä edes lait suojaa tyttöjä riittävästi. Jokaisella tytöllä on oikeus kasvaa rauhassa aikuiseksi ja käydä koulunsa loppuun. Vaadimme lisää panostusta työhön, joka torjuu lapsiavioliittoja ja niiden vaikutusta sekä edistää tyttöjen koulutusmahdollisuuksia, Plan Internationalin Heinänen sanoo.

Raportissa kuullaan tyttöjen ja nuorten naisten kertomuksia Bangladeshista, Kambodzasta, Indonesiasta, Nepalista, Etiopiasta, Mosambikista, Ugandasta, Sambiasta, Kolumbiasta, Dominikaanisesta tasavallasta, Guatemalasta, Ecuadorista, Nigeriasta, Nigeristä ja Togosta.

Tutkimuksen päätelmiä on täydennetty verkkokyselyllä, johon vastasi 244 lapsiavioliittoja vastaan toimivaa aktivistia samoissa 15 maassa.