Lapsiasiavaltuutettu huolissaan oireilevien nuorten leimaamisesta ja moraalipaniikista: Ehdottaa tueksi vanhempainiltoja myös toisen asteen opiskelijoille

– Se on valitettavaa. Tämä on juuri sellainen aika, jossa tarvittaisiin pikemminkin napakkaa yhteistyötä ja tilannekatsausta yhteisen moraalipaniikin sijasta, arvioi lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen.

Miten tämä syrjäytymiskehitys? Mikä on vanhempien rooli tässä kokonaisuudessa? Kuinka keskiössä he ovat?

– Meillä on vähän sellainen varhaisen itsenäisen ajatus, että kun nuori tulee teini-ikään, hän ikään kuin rupeaa enemmän ja enemmän päättämään itse omista asioistaan. Tämä on ihan myönteistä, mutta siinä vaiheessa, kun on nuori, joka tarvitsisi enemmän tukea, niin se on hieman heitteille jättävää myöskin. Esimerkiksi toisella asteella aniharvoin opettajat tapaavat vanhempia.