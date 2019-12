Talvimyrsky ravisuttelee Suomea: Yli 50 000 taloutta ilman sähköä – lumisade sotkee liikennettä ympäri Suomea

Myös liikennetilanne on sakean lumipyryn takia Tampereella erityisen hankala, kertoo päivystävä päällikkö Martti Honkala Pirkanmaan pelastuslaitokselta.

– Kolareita on tapahtunut kymmenkunta. Niistä suurin osa on ulosajoja. Vahingontorjuntatehtäviä, esimerkiksi kaatuneita puita on noin neljäkymmentä.