Krista Kiurun tiukka matkustusrajoitus käyttöön, riittäkö rajoilla henkilökuntaa? HUSin Mäkijärvi: "Joudumme varmaankin käyttämään pistokokeita"

Euroopan maista vain muutamalla on tällä hetkellä ilmaantuvuusluku alle 10. Esimerkiksi Ruotsi, Viro, Saksa ja lukuisat muut maat jäävät selvästi lukeman yläpuolelle.

Asiasta oli hallituksessa kiistaa. Luku 10 on perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) tahdon mukainen. Esimerkiksi EU:n suositus rajaksi olisi ollut 50–75, ja hallituksessa keskusta ja RKP tahtoivat samoin korkeampaa rajoitusta.

– Se on vähäinen määrä se, myönnettäköön. Toisaalta maahan kuitenkin pääsee silloin, kun tulee terveystarkastuksen kautta ja noudattaa kriteereitä.

Asetus astuu voimaan ensi maanantaina ja on voimassa elokuun loppuun asti, mutta sitä tullaan arvioimaan uudelleen hallituksessa elokuun alussa. STM:n osastopäällikkö Taneli Puumalaisen mukaan myös THL on pitänyt rajoitusta perusteltuna, kun sen voimassaoloaika on rajattu.