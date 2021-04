Läpimurto! Nasan minikopteri selvisi ensimmäisestä yöstään yksin Marsissa 90 asteen pakkasessa – odotetun ensilennon aikataulu selvillä

– Mutta nyt olemme saaneet vahvistuksen siitä, että meillä on oikeanlainen eristys, oikeat lämmittimet ja riittävästi virtaa akussa yöstä selviytymiseen. Tämä on suuri voitto ryhmällemme, sanoo projektipäällikkö MiMi Aung.

Marsin kaasukehä on tiheydeltään vain sadasosa Maan ilmakehän tiheydestä, joten Ingenuityn on vaikeampi saada roottoreillaan aikaan nostetta. Siitä taas on apua, että Marsin pinnalla painovoima on vain kolmasosan Maan painovoimasta.