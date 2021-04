Katso riemukas video: Historiallinen hetki räjäytti ilon kattoon Nasassa – parikiloinen Mars-kopteri onnistui ensilennollaan!

Nasan insinööri kertoo, että minihelikopterin korkeusmittaridatasta saatiin vahvistus lennosta. Kyseessä on ensimmäinen moottoroitu lentolaite, joka on lentänyt toisella planeetalla Maan lisäksi.

50-senttiä korkean ja vajaat 2 kiloa painavan Ingenuityn on tarkoitus lentää myöhemmin tämänpäiväistä pidempiä matkoja. Kuukauden ajalle on suunniteltu enintään viisi asteittain vaikeutuvaa lentoa. Kopteri ottaa korkearesoluutioisia valokuvia lentäessään.

Pikkukopteri voi muuttaa avaruustutkimusta merkittävästi

Marsin kaasukehä on tiheydeltään vain sadasosa Maan ilmakehän tiheydestä, joten kopterin on vaikeampi saada roottoreillaan aikaan nostetta. Siitä taas on apua, että Marsin pinnalla painovoima on vain kolmasosan Maan painovoimasta.