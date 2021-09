Nasan Mars-mönkijä on jo nyt ylittänyt käyttöikänsä roimasti – nyt toimiaikaa on jatkettu määrittelemättömästi

Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan Mars-mönkijän minihelikopterin Ingenuityn oli alkujaan tarkoitus lentää vain viidesti. Siitä huolimatta kopteri on lentänyt jo 12 kertaa ja on yhä täydessä vedossa. Menestyksestä yllättynyt Nasa on jatkanut Ingenuityn toimiaikaa määrittelemättömästi.