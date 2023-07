Länsiväylä-lehden riippumattomuus kyseenalaistettu – Riikka Purran puoliso työskentelee uutispäällikkönä

Välimaa on Purran aviopuoliso.

– Välimaa on todennut puolisonsa aikoinaan kirjoittamien tekstien olevan rumia ja rasistisia. Hänen kritiikkinsä oli suunnattu journalisteille, Koivuniemi kirjoittaa.

Koivuniemen mukaan lehden riippumattomuus on kyseenalaistettu. Hänestä on ymmärrettävää, että Välimaan asema lehden uutispäällikkönä ja Purran puolisona herättää kysymyksiä.

– Minun ja Länsiväylän toimituksen tehtävänä on varmistaa, etteivät Välimaan roolit vaaranna Länsiväylän toimituksellista riippumattomuutta. Länsiväylässä työskentelee kaksi uutispäällikköä. Tämä malli mahdollistaa sen, ettei Välimaa osallistu perussuomalaisia käsittelevään uutistyöhön, hän sanoo.

"Tekstit ymmärretty väärin"

– Enpä olisi uskonut näkeväni hetkeä, että edellisen pääministerin viestintää haikaillaan. Marinin tapa säädellä julkisuuttaan oli uutistyössä jatkuva päänsärky. Mutta @EYlajarvi (Erja Yläjärvi) on tässä oikeassa: viime syksyn kohujen kriisiviestintä oli esimerkillistä verrattuna tähän nykyiseen, Holopainen kirjoittaa saatteena Yläjärven tviittiin .

– Ihan perusteltu kysymys. Yhtä perusteltua on kysyä, miksi kenenkään pitäisi vastata kysymyksiin, jotka eivät perustu siihen, mitä on sanottu, vaan oletuksiin siitä, mitä on sanottu, Välimaa puolestaan vastasi Holopaiselle.