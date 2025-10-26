McLarenin Lando Norris oli varhain Suomen aikaa sunnuntaiaamuna ajetun formula 1 -sarjan Meksikon gp:n aika-ajojen nopein kuljettaja. Britin vierestä ykkösrivistä kisaan lähtee Ferrarin Charles Leclerc.
– Olen iloinen, kun olen taas paalupaikalla. Edellisestä kerrasta on pitkä aika, Norris sanoi.
Britti lähti edellisen kerran ykkösruudusta Belgian gp:ssä heinäkuun lopulla.
– Kierrokseni oli yksi niistä, joista ei tiedä mitä tapahtuu. Kierros tuntui hyvältä, mutta kun näin ajan olevan 15,5, olin yllättynyt, Norris jatkoi.
Norris pysäytti kellon tarkalleen ajassa 1.15,586, kun Leclercin aika oli 1.15,848.
Leclerc kommentoi aika-ajoaan vaikeaksi, koska pitoa oli niin vähän.
– Se oli vaikeaa, mutta olen tyytyväinen, monacolainen sanoi.
Toisesta rivistä kisaan lähtevät Leclercin tallitoveri Lewis Hamilton ja Mercedeksen George Russell.