Barcelonan Lamine Yamal ehti olla kentällä vain noin minuutin, kun hän jo ratkaisi ottelun.

Lamine Yamal oli loukkaantumisen takia sivussa Barcelonan kolmesta edellisestä ottelusta. Paluu tositoimiin oli erittäin tehokas. Yamal tuli Real Sociedadia vastaan kentälle 57. minuutilla, ja 58. minuutilla pallo oli jo Sociedadin maalissa, suurilta osin Yamalin ansiosta.

Yamal ohitti sähäkästi Sociedadin puolustajan ja tarjoili pallon huippupaikkaan Robert Lewandowskille, joka ei erehtynyt vaan puski pallon maaliin. Barcelona otti ottelusta voiton lukemin 2–1.

– On mahtavaa, että olemme saaneet hänet takaisin. Kaikki voivat nähdä, miten hyvä Lamine on, Barcelonan päävalmentaja Hansi Flick kommentoi Marcan mukaan.

18-vuotias Yamal on pelannut tällä kaudella neljässä La Liga -ottelussa ja hänen teholukemansa ovat hurjat kaksi maalia ja neljä syöttöä.

Barcelona on seitsemän kierroksen jälkeen La Ligan kärjessä. Se on voittanut kuusi ottelua ja pelannut yhden tasan. Real Madrid on toisena pisteen Barcelonaa perässä.