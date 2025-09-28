Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa on antanut seitsemälle pelaajalle vuoden pelikiellot. Pelaajat nimettiin maajoukkuetehtäviin väärennettyjen dokumenttien avulla. Yksi pelaajista, Facundo Garces on La Liga -seura Alavesin runkopelaajia.

Garcesin lisäksi pelikiellot saivat Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Jon Irazábal ja Hector Hevel. Pelaajille yhteistä on se, että he ovat kotoisin eri maista (Argentiina, Espanja, Brasilia ja Hollanti), mutta esiintyivät Malesian maajoukkueen paidassa Aasian mestaruuskisojen karsinnoissa kesäkuussa.

Fifan mukaan asiakirjoja, joilla pelaajat otettiin mukaan maajoukkueeseen, oli peukaloitu.

– Malesian jalkapalloliitto lähetti hakemuksen pelaajien rekisteröimistä varten ja he käyttivät manipuloituja dokumentteja, Fifa kirjoitti tiedotteessaan.

Pelaajat joutuvat pelikiellon lisäksi maksamaan yli 2000 euron sakot. Fifan päätöksestä on mahdollista tehdä valitus.