Maskinsa heivannut Kylian Mbappe ei selitellyt Ranskan EM-pettymystä – lyhytsanainen vihjaus voinnistaan: "Minun täytyy levätä"

– En tiedä, puuttuiko meidän pelistämme paljon, mutta sen verran kuitenkin, ettemme päässeet finaaliin. He pelasivat paremmin kuin me, joten he ansaitsivat päästä finaaliin, Mbappe toteaa Marcan mukaan .

– Epäonnistuimme tässä turnauksessa. Halusimme olla Euroopan mestareita, emmekä ole. Sellaista jalkapallo on. Meidän on jatkettava eteenpäin, Mbappe jatkaa.

– Välillä olet hyvä ja välillä et. En ollut hyvä ja me lähdimme kotiin. Niin yksinkertaista se on. Vuosi on ollut pitkä, ja lähden nyt lomalle lepäämään, mikä tekee minulle hyvää. Minun täytyy levätä. Sen jälkeen lähden aloittamaan uutta elämää, Mbappe sanoo.