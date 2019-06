"Laitonta tai ei, kokko palaa!" – Kouvolassa leimahti "poikkeusluvalla" sytytetty juhannuskokko ja sen seurauksena ilmiriita

Kokon sytyttämiseen "poikkeuslupa"

– Meidän yritys on hakenut lupaa, ja olemme saaneet luvan kokon sytyttämiseen kirjallisesti pelastuslaitokselta, kertoo Tykkimäen Saunan toiminnanjohtaja Viljami Taimisto.

Paikallinen mies soitti huolestuneena hätäkeskukseen

– Sanoivat, että jos tietoon tulee ilmoitus juhannuskokosta metsäpalovaroituksen aikana, paikalle tulee paloauto ja se on poliisiasia. Käytti nimenomaan sanaa poliisiasia, mies kertoo MTV Uutisille.

Kokko sai kaupunkilaiset ilmiriitaan



MTV Uutisten haastattelema mies ei ymmärrä, miten tällainen järjestely on ollut ylipäätään mahdollista kiellon aikana.

– Onhan tästä oltu pöyristyneitä, että rikotaanko nyt lakia. On hyvä, että mitään ei sattunut mutta jos olisikin, kuka siitä olisi ollut vastuussa? Se on iso kysymys, mies kertoo.

Miehen mukaan tapahtuma on puhuttanut sosiaalisen median ryhmissä ja se on kerännyt mielipiteitä niin puolesta kuin vastaankin.

– Facebookissa on käyty hyvinkin kiivasta keskustelua tästä kaikesta. On oltu todella pyöristyneitä, mutta monet ovat olleet myös tyytyväisiä, kun kokko on kuitenkin poltettu.