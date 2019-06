Juhannuskokkokielto oli tänä vuonna poikkeuksellisen tiukka: Nyt kokot kielletään vaara-aikaan kaikilta – "Lakia luettiin ja tulkittiin eri tavalla, vaikka nyt säännös on selkeä"

Aiempaa lakia tulkittiin eri puolilla eri tavoin

– Tämänkin kesän kokemukset osoittavat, että lakia on luettu ja tulkittu eri tavalla, vaikka nyt säännös on erittäin selkeä, hän harmittelee.

Kokko voi sytyttää palon matkankin päässä



Nyt laki lähtee siitä, että avotulen sytyttäminen on kielletty, jos Ilmantieteenlaitos on antanut varoituksen metsä- tai ruohikkopalosta, tai palon vaara on muuten ilmeinen. Koivukoski kertoo, että Ilmatieteen laitoksen havaintojensa perusteella tekemä varoitus on itsessään riittävä lähtötieto sille, että palon vaara on ilmeinen.