70-vuotinen juhannuksen kokkoperinne katkeaa Helsingissä: Seurasaaren poikkeuslupa peruttiin – "On tärkeää, että toiminta on yhdenmukaista koko maassa"

Ilmatieteenlaitos on antanut metsäpalovaroituksia ympäri maata erityisesti Keski- ja Etelä-Suomeen. Useilla paikkakunnilla perinteisten juhannuskokkojen polttaminen voi siis jäädä väliin. Näin on myös Helsingin Seurasaaressa, jossa juhannuskokolla on pitkä 70-vuotinen historia.