Asukkaat raivostuivat, kun jätelaitospalo savutti taas myrkkyjä ympäristöön useita päiviä: "Meidät on jätetty yksin"

– Kyllä tässä on herännyt ajatus, että jos tämä palo olisi puhaltanut Hervannan suuntaan, niin siinä puhuttaisiin isosta ihmisjoukosta, johon palo olisi vaikuttanut.

Asukkaat kokeneet pettymystä

Kuoppala kertoo jätepalon aiheuttaneen lähialueen asukkaissa tuntemuksia laidasta laitaan: Osa on ollut huolissaan omasta terveydestään myrkyllisen savun levittyä ympäristöön. Osa on kokenut pettymystä ja jopa vihaakin tapahtuneesta.

– Tuntuu, että meidät on jätetty yksin tämän asian kanssa. Jätteenkäsittelylaitoksella oli kuitenkin edellisen kerran neljä vuotta sitten vastaava tilanne ja viranomaisten toimesta on vakuuteltu, että homma on hallinnassa ja seurannassa. Sitten kävikin näin, niin kyllä se pettymystä aiheuttaa.