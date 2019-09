Lähtisitkö tuntemattoman kanssa ulkomaille? Sirpa, 52, ja Sirkka, 73, tapasivat ensi kertaa lentoasemalla – ja lähtivät heti ensimmäiselle yhteiselle lomamatkalleen

Sirpa ja Sirkka ovat esimerkkejä siitä: he ovat tehneet jopa kaksi ulkomaanreissua – ja tapasivat alun perin lentokentällä.

MTV Uutiset tavoitti Turkissa lomailevan Sirpa Venäläisen ja kysyi, miten he oikeastaan päätyivät hänelle tuntemattoman Sirkka Turusen kanssa reissulle aikaisemmin.

Yhteisiä puheluja ennen matkaa



Sirpa ja Sirkka puhuivat yhdessä puhelimessa ja viestittelivät ennen matkaa. Siten he saivat hiukan käsitystä toisistaan. Kun naiset lopulta tapasivat lentoasemalla ennen lentoa Pohjois-Amerikan Dominikaaniseen tasavaltaan, Sirkalla tuli heti lämmin tunne Sirpasta.

Naisten reissut sijoittuivat vuodelle 2017, minkä jälkeen he ovat viestitelleet WhatsAppilla ja nähneet esimerkiksi Porijazzeilla viime kesänä. Yhteisestä matkasta kehittyikin ystävyys – eikä naisten ikäero ole mitenkään este tai hidaste. Sirpa kuvailee Sirkkaa lämpimin sanakääntein.

– Sirkka on äitini ikäinen, mutta hänellä on niin sporttinen ja nuorekas asenne, etten edes muista ikää. Sanon aina hänelle, että unohdan, että hän on varttunut daami! Sirpa nauraa.