Omakotitalo paloi raunioiksi Latosaarentiellä Lahdessa. Sammutustöiden jälkeen talosta löytyi vainaja.
Omakotitalossa syttyi tulipalo Lahdessa Latosaarentiellä torstaina 27. marraskuuta.
Ilmoitus tulipalosta tuli poliisille ja pelastusviranomaiselle hätäkeskukselta noin kello 10.30.
Sammutustyöt tulipalopaikalla jatkuivat iltapäivään asti.
Talon raunioista löytyi vainaja, kun taloa päästiin tarkastamaan sammustustöiden jälkeen.
Hämeen poliisi tutkii tapahtumaa palonsyyn tutkintana sekä kuolemansyyn tutkintana. Asiassa ei epäillä rikosta, eikä poliisi tiedota asiasta enempää.