Parvekkeiden tarkastukset aloitetaan pikaisesti.
LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy on päättänyt asettaa kaikkien hallinnoimiensa asuntokohteiden lasikaideparvekkeet käyttökieltoon 26. kesäkuuta alkaen.
Päätös tehtiin varotoimenpiteenä asukasturvallisuuden varmistamiseksi. Se koskee 70 asuinkiinteistön parveketta eri puolilla Suomea.
Yhtiö teettää tarkastuksen kaikkien lasikaideparvekkeiden turvallisuudesta. Käyttökielto on voimassa tarkastusten valmistumiseen asti.
Tarkastukset aloitetaan pikaisesti ja suoritetaan loppuun arviolta neljän kuukauden sisällä.
Yhtiön mukaan asukkaita tiedotetaan parvekkeiden käyttökiellosta ja luvassa on vuokranalennusta siltä ajalta, kun asunnon parveke ei ole käytetävissä, kertoo LähiTapiolan Kiinteistövarainhoidon kiinteistöjohtaja Reetta Räsänen tiedotteessa.
Mies kuoli Vantaalla juhannusaattona pudottuaan yhtiön asuntokohteessa parvekekaiteen lasituksen läpi.
Viranomaiset tutkivat tapahtumaa, ja onnettomuussyyn selvitys on kesken.