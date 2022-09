Lähihoitajaksi opiskeleva Anna Karhu luottaa täysin suomalaisen hoidon tasoon – panoksena oma elämä

21-vuotias Anna Karhu on ylpeä taistelevista lähihoitajista. Hänestä hoitajilla tulee olla oikeus lakkoiluun. Karhu opiskelee itsekin lähihoitajaksi, mutta opinnot ovat tällä hetkellä tauolla elintärkeästä syystä, sydämen asiasta.

Karhun mukaan lääkärit eivät pysty lupaamaan mitään. Toivo siitä, että leikkaus pitkittäisi sydämen kestävyyttä ja ikää, on suuri – niin lääkäreillä kuin Karhullakin.

– Ymmärrän, miksi he haluavat lakkoilla. Tuntuu siltä, että millään muulla keinolla ei saa liikettä päätöksentekoon. Potilasturvallisuus on ollut vaarassa aiemminkin, ilman edes, että lakkoillaan. Potilaiden turvallisuus on tällä hetkelläkin vaarassa, kun hoitajat palavat loppuun.