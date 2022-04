Sairaanhoitaja Ailukka Hovi tarttui äärimmäiseen keinoon, koska ei halua palata hoitoalalle: "Lain valmistelu oli niin iso loukkaus"

"Päätös on itseäni varten"

Valvira on vastaanottanut aiempaa enemmän sairaanhoitajien ja lähihoitajien tiedusteluja omien ammattioikeuksien poistamisesta.

– Tiedän, että moni kaveri on pohtinut ammattioikeuksiensa poistoa. Suurin osa ei kuitenkaan uskalla sitä tehdä, sillä siinä umpeutuu yksi takaportti, Hovi pohtii.

Terveydenhuollon tai sosiaalihuollon ammattihenkilö voi myöhemmin hakea Valviralta oikeuden palauttamista. Oikeuksien palauttamisessa voi kuitenkin kestää. Tavoiteaika on kuusi kuukautta.

Hovi itse ajattelee tehneensä palveluksen itselleen. Hän on aieminkin jättänyt hoitoalan, mutta palannut myöhemmin takaisin.

– Olen niin tympääntynyt tähän tilanteeseen ja alaan. Päätös on minua itseäni varten, että en hakeudu vahingossakaan hoitoalalle takaisin.

Kohtuullinen korvaus tuo hoitajille "ihmisarvoa"

Keskeinen kiistakapula työtaistelussa on hoitajien palkka. Se on huonojen työolojen lisäksi yksi suurimmista syistä, miksi Hovi jättää alan.

– Meillä on hyviä ja osaavia hoitajia, kun he saisivat tarpeeksi palkkaa, ettei tarvitse miettiä, millä elättää perheensä.

– Hoitajia on lähtenyt alalta koko ajan, ja jäljelle jäävät joutuvat tekemään monen ihmisen työt. Minulla tuli oma jaksaminen vastaan.

Hakemuksia satakunta, käsittelyaika kaksi kuukautta

Kiinnostus ammattioikeuksien tai ammattinimikkeen poistoon on kasvanut työtaistelutoimien edetessä. Valviran mukaan hakemuksia on tällä hetkellä jonossa arviolta satakunta ja keskimääräinen käsittelyaika on noin kaksi kuukautta.