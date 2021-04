Lähi- ja perushoitajaliitto SuPer vaatii "ensi tilassa" rokotteita kotihoidon ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle – myös suojavarusteita kaivattaisiin

– Kotihoidon työntekijöiden rokotuksissa on alueellisia eroja. Osassa kunnista kotihoidon työntekijöitä on jo rokotettu, osassa niitä ei ole vielä aloitettukaan, puheenjohtaja Paavola kertoo.

– Hoivakodeissa työskenteleviä hoitajia on rokotettu laajalti, sillä he kuuluvat rokotusjärjestyksen 1. ryhmään.

Suojavarusteita ei ole riittävästi

Rokotteita tarvittaisiin myös varhaiskasvatuksen puolella

– Myös varhaiskasvatuksen henkilöstö on rokotettava pikaisesti, koska työtä tehdään lähellä lapsia eikä etätyöhön ole mahdollisuutta. Riski koronatartunnoille on läsnä koko ajan.

– Riittävän tehokkaiden suojaimien käyttö on edellytys sille, että koronatartunnoilta vältytään. Samalla suojataan myös asiakkaita. Tehokkaita suojaimia on oltava riittävästi työntekijöiden käyttöön. Työtä on voitava tauottaa, sillä suojaimien käyttö on raskasta, kirjoittaa liitto tiedotteessaan.