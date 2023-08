Etelä-Koreaa riepotteleva taifuuni peruuttanut satoja lentoja ja pysäyttänyt meri- ja junaliikenteen

Etelä-Korean eteläosaan saapunut hirmumyrsky Khaun on aiheuttanut satojen lentojen sekä suurnopeusjunien perumisia, kertovat viranomaiset. Tänään on peruttu ainakin 330 lentoa. Lisäksi merireitit ja rautatiet on viranomaisten mukaan suljettu.