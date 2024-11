Lähestyvä 50 vuoden ikä on saanut Laura Voutilaisen pohtimaan elämän rajallisuutta

– Kirkko on aivan toinen ääripää, kun verrataan siihen, mitä yleensä tulee tehtyä. Keikkapaikat ovat usein aika meluisia hauskanpitopaikkoja. Konserttisaleissa on myös aivan oma tunnelmansa. Kirkossa musiikki lähtee hiljaisuudesta. Siellä mietiskellään hiljaisuutta ja niitä asioita ja arvoja, mitä joulu tarjoaa, Voutilainen kertoi Huomenta Suomessa 23. marraskuuta.

– Eikä tarvitse peitellä sitä, että henkinen puoli on iso osa meitä. Meillä on sielu, ja aika moni sen myöntää. Kirkossa sen sielukkuuden saa näyttää luvan kanssa ja se tarttuu yleisöön ja koskettaa.

Voutilainen täyttää ensi vuoden toukokuussa 50 vuotta ja on sen myötä tehnyt kappaleita, joissa pohdiskelee erityisesti elämän rajallisuutta ja sitä, mitä elämä ylipäätään on. Anna mulle aikaa on yksi näistä kappaleista.