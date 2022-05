Suomen kuuluisin oopperalaulaja Karita Mattila, 61, on yhä uransa huipulla: "Mikään ei ole itsestään selvää ja työ voidaan ottaa sinulta pois"

– Olen aina joka asiassa nitisyttelemässä rajoja ja sen takia minä olen vielä tässä. Olen liki 40 vuotta tätä ammatikseni tehnyt ja en voi olla muuta kuin onnellinen, ylpeä ja kiitollinen, että saa olla yhä tässä, sanoo Mattila MTV Uutisten haastattelussa.

Karita Mattilan koko illan esitys Koko Karita on ensi-illassa 18. toukokuuta. Ilta koostuu kahdesta osasta, joissa käydään läpi tunnekirjon ääripäät: traagisesta monologioopperasta Ihmisen ääni sekä musikaaliklassikoista ja Mattilalle omasta nuoruudesta tutuista ikivihreistä hiteistä kuten Kielletyt leikit ja Mä oon mikä oon.

– Jos en tässä iässä olisi, niin sitten on mennyt jotain pahasti pieleen. Esityksessä kuultava Mä on mikä oon on minun näköiseni kappale. Elämä on kasvuprosessi. Laulan, mistä mä tykkään ja elän itsellisesti omaa elämää ja nautin siitä, iloitsee Mattila.

Mattilan mukaan muut eivät enää määrittele, mitä hänen pitäisi olla.

– Saati, että kyselisin, onko tämä hyvä tai sopiva. Elän omaa elämää ja muut elää omaansa. Olen kiitollinen, että saan tehdä omat valintani. Minä en ole tilivelvollinen kenellekään.

– Minulle on sanottu, että Ihmisen ääni – monologiooppera sopii minulle. Halusin vihdoin viimein opetella ja tehdä sen Helsinkiin. Tarina ei ole henkilökohtainen. Se on hieno tarina, surullinen ja traaginen. Tarina on naisesta, joka on rakkaansa kanssa puhelimessa, jonka kanssa on mennyt bänks.

Työ on elämäni selkäranka

Mattilan mukaan koronavuodet ovat vetäneet alas, kun työtä eikä ansioita ollut.

– Kun työt tulivat takaisin se on ollut uusi herääminen. Kuinka merkityksellinen asia se on, että saa tehdä töitä. Se on minulle se elämän selkäranka. Se pitää minut yhteydessä elämään ja ympäröiviin ihmisiin.

Mattila tunnustaa, että työ pitää hänet nöyränä.

– Mikään ei ole itsestään selvää ja työ voidaan ottaa sinulta pois.

Mattila sanoo, että esiintyvälle taitelijalle yleisö on kaikki kaikessa

– Kun esitys on valmis tarjotaan yleisölle 100 prosenttisesti se, mihin me on valmistauduttu. He valitsee tykkääkö he siitä vai ei. Tätä tehdään yleisölle ja motto on se, että vaikka olisi kuinka kovaa yleisöä ei petetä.

Mattilan mukaan hän on humoristina valittanut oopperanjohdolle, että koko Karitako mahtuu yhteen iltaan?