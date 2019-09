Lähes tuhannella 4.– ja 5.–luokkalaisella ei ole yhtään hyvää kaveria – "Yksinäisyyden kokemuksella on hyvin vakavia vaikutuksia mielenterveyteen"

Koko maassa mielen ongelmista kärsii yli 15 prosenttia lapsista. Luku on kasvanut vuodesta 2017, jolloin ongelmia oli 12,6 prosentilla.

– Tulosten perusteella näyttää siltä, että suuri osa voi aika hyvin. Koulukiusaaminen on melko harvinaista, ja suurin osa viihtyy koulussa.

Pieni vastaajajoukko voi vaikuttaa tuloksiin

Tulosten mukaan ongelmia on eniten Ahvenanmaalla.

Ikosen mukaan Ahvenanmaalla muutoksia saattaa selittää pieni vastaajajoukko. Myös muualla Suomessa nousu on korkeintaan muutaman prosenttiyksikön luokkaa, mikä ei vielä ole Ikosen mukaan kovin merkittävää.

Tulosten tulkinnassa pitää ottaa huomioon, että lasten hyvinvointia on tutkittu herkällä mittarilla. "Mielialaan liittyviä ongelmia kahden viime viikon aikana" -indikaattori on nimittäin saatu siten, että lapsille on esitetty kuusi väittämää.