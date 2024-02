Asiantuntija: "Rasismin mielenterveysvaikutuksia ei vielä osata tunnistaa"

Ulkomaalaistaustaisten lasten elämä näyttää monella mittarilla turvattomammalta kuin suomalaistaustaisten lasten. He kohtaavat elämässään erilaista väkivaltaa ja käyttävät päihteitä useammin kuin suomalaisten vanhempien lapset, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemästä vuoden 2023 kouluterveyskyselystä. Ulkomaalaistaustaisella tarkoitetaan tässä yhteydessä lapsia, jotka ovat syntyneet ulkomailla tai joiden vanhemmat ovat syntyneet muualla kuin Suomessa.

– Ulkomaalaistaustaiset nuoret kokevat väkivaltaa aika mittavastikin enemmän kuin muuntaustaiset nuoret. He saattavat joutua väkivaltaisiin tilanteisiin myös itsenäisesti. Kaikki tällainen oireilu kumpuaa jostakin, Grant sanoo STT:lle.

– Nämäkään tilastot, jotka nyt jo näyttävät aivan järkyttävältä, eivät vastaa sitä, mikä kokemus on sillä marginaaliosalla, joka on etenkin mustat ja ruskeat nuoret.

Puolet kokenut syrjintää

THL:n kouluterveyskyselyn mukaan ulkomailla syntyneistä 8.- ja 9.-luokkalaisista 32 prosenttia on kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana. Suomessa syntyneiden ulkomaalaistaustaisten osuus on noin 19 prosenttia ja suomalaistaustaisten 16. Syrjintää ulkomaalaistaustaisista lapsista on kokenut noin puolet, kun suomalaistaustaisista joka kolmas.