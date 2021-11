Lähes joka toinen potilas odottanut sairaalan päivystyksessä yli 8 tuntia, osa yli 40 tuntia, kun korona jyllää ja työvoimapula nakertaa – johtaja rehellisenä: "Luvattoman kauan"

Lisäksi kuuden potilaan osalta odotus on jatkunut yli 20 tuntia.

Toimialajohtaja Maaret Castrén kertoo, että HUSissa on tällä hetkellä 200 vuodepaikkaa suljettuna hoitajapulan vuoksi. Suuri osa hoitajista on kiinni koronapotilaiden hoidossa.

– Hoitajapulaa ei ole vain meillä, vaan myös kotisairaanhoidossa on pulaa. Emme saa yhteispäivystykseen hakeutuvia potilaita eteenpäin sillä tavalla kuin heidän pitäisi liikkua, sanoo Castrén.

Tilanne on huonontunut tänä vuonna. Vielä vuonna 2019 noin 15 prosenttia potilaista odotti yhteispäivystyksessä yli 8 tuntia. Tänä vuonna luku on ollut 43 prosenttia. Se on toimialajohtajan mielestä aivan liikaa.