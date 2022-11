"Lähes huomaamaton" muutos iskee ensi vuonna asuntovelallisen talouteen – näin se näkyy

– Viime vuosikymmenen alussa tehtiin poliittinen päätös ajaa asuntolainojen verovähennyskelpoisuus portaittain alas. Päätös on jäänyt vähälle huomiolle, ja asuntolainojen verovähennysoikeus on sulanut vuosi vuodelta vaivihkaa ja jopa lähes huomaamattomasti, koska muutoksen merkitys on pitkän nollakoroista nauttimisen aikana ollut lähes olematon, kertoo Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola tiedotteessa.