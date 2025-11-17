Alkavasta viikosta on tulossa ajankohtaan nähden keskimääräistä kylmempi. Lunta saattaa kertyä erityisesti maan lounais- ja keskiosiin.

Sää muuttuu viikon mittaan koko ajan talvisempaan suuntaan, myös etelässä, ennustaa meteorologi Pekka Pouta.

Sodankylässä koettiin viime yönä kuluvan talven pakkasennätys, 29,5 astetta. Samalla alueella lumipeite on 30 sentin luokkaa.

Kuopion korkeuksilta alkaen lunta ei etelämpänä kuitenkaan juuri ole, mutta Poudan mukaan iso aukko "tilkkiintyy hiljalleen umpeen".

Tiistain vastaisena yönä pieni lumisadealue valkaisee aivan maan itärajan. Pouta arvioi, että länsirannikolla taas lunta voi kertyä täplittäin rantaviivaa pitkin.

Kylmää kyytiä

Kylmin hetki tällä viikolla on keskiviikon vastainen yö. Päivälämpötilat pysyvät koko maassa pakkasella.

Torstaihin mennessä matalapaine vahvistuu Suomen yllä. Lunta voi sataa Naantalista Kuhmoon ulottuvalle alueelle.

– Se voi tuoda joillekin alueille 5–10 senttiä lunta.

Eteläisimmän Suomen osalta se tarkoittanee lumisateita, jotka muuttuvat hyvin nopeasti räntä- ja vesisateiksi, Pouta arvioi.