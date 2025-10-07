Ennusteessa on selkeä mahdollisuus ensilumelle Pohjois-Suomessa tai Kainuussa viikonvaihteen tienoilla.

Meteorologi Liisa Rintaniemi uskoo, että ensi viikosta on tulossa varsinkin Etelä-Suomen osalta viileä. Lunta saadaan etelässä kuitenkin vielä odottaa.

Öisin on ollut viime päivinä jopa kymmenen astetta lämmintä.

– Tulevat päivät menevät vielä lämpimän huovan uumenissa, runsasta pilvisyyttä ja kosteutta.

Keskiviikkona Suomen yli kulkee paksu sadenauha. Torstai taas saattaa olla poutaisempi päivä sateiden välissä, Rintaniemi kertoo.

Muhkeampi sadealue saavuttanee Suomen lauantain aikana ja se pyörii maassa viikonlopun yli. Ja jos lunta sataa, sitä sataa maan pohjoisosissa.

– Ensilumi voidaan viikonloppuna nakutella kirjoihin ehkä. Mutta pysyvää lumipeitettä ei ole muodostumassa.

Sunnuntai- tai maanantaiaamuna lunta saattaa olla kello kahdeksan tehtävässä mittauksessa vaadittava senttimetrin kerros joko Pohjois-Suomessa tai Kainuussa.

– Ensi viikolla pohjoisvirtaus kääntää tilanteen päälaelleen. Varsinkin maan eteläosissa ensimmäinen syyslomaviikko vaikuttaa keskimääräistä kylmemmältä.

