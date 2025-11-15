Lapissa on päivälläkin napakkaa pakkasta.
Suomeen on sunnuntaina luvassa monin paikoin poutaista säätä, mutta maan keskiosiin odotetaan hajanaisia sateita. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ville Siiskonen kertoo, että keskiosien sateet voivat tulla joko vetenä, räntänä tai lumena.
– Voi tulla tavallaan mitä tahansa taivaalta, Siiskonen kuvailee maan keskiosan tilannetta.
Eteläiseen Suomeen ennustetaan muuten poutaista, mutta etelärannikolla voi sataa päivän ja iltapäivän aikana runsaastikin vettä. Esimerkiksi Kymenlaakson suunnalla vettä voi tulla useita millimetrejä.
Maan pohjoisosiin odotetaan sunnuntaina poutaa. Etenkin Lapissa on selkeää ja kylmää.
– Lämpötila tulee päiväaikaankin olemaan –10 ja –15 asteen tienoilla, Siiskonen kertoo.
Lisää lunta jo tänään
Siiskonen kertoo, että edellisen vuorokauden aikana lunta on tullut eniten Pohjois-Pohjanmaalla Ylivieskassa ja Pohjois-Savossa Vieremällä, joissa lunta on satanut noin kuusi senttimetriä.