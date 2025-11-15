Lue myös:

Pohjois-Pohjanmaalle, Kainuuseen ja Etelä-Lappiin on tulossa jo lauantai-illan aikana lisää lunta. Myös maan keskiosiin on luvassa sadetta, mutta veden tai rännän muodossa.

Yön aikana ajokeli voi muuttua huonoksi räntä- tai lumisateiden vuoksi laajalla Pohjois-Pohjanmaalta Pirkanmaalle ja Satakunnasta Pohjois-Karjalaan ulottuvalla alueella.

Kaikkialla lunta ei ole

– Maan eteläisimmissä maakunnissa on enimmäkseen lumetonta tai maassa näkyy vähän valkoista, mutta ensilumen määritelmä ei ole vielä täyttynyt, päivystävä meteorologi Tuukka Keränen kertoi STT:lle.