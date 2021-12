Lähes 2 miljoonaa suomalaista ei tunne koronapassinkin lataukseen toimivaa Omakantaa – ikäihmiset eivät ole ainoita avun tarpeessa

Kallion kirjastossa Helsingissä ikäihmiset opastavat viikoittain toisia tietotekniikan kanssa. 79-vuotias Riitta Huotari on tullut tällä kertaa tulostamaan koronapassia.

– Ei koskaan voi tietää, milloin joutuu, että se on aika noloa, jos menee jonkun porukan kanssa ja toisilla on passi, jolla he pääsevät sisään, ja passittomat käännytetään ovelta, hän jatkaa.