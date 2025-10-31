Poliisi narautti laajan huumeorganisaation Lahdessa.
Hämeen poliisi kertoo paljastaneensa Lahden alueella toimineen huumeita levittäneen rikollisryhmän.
Tutkinnassa on takavarikoitu aseita ja huomattavat määrät huumeita ja lääkkeitä.
– Tutkinnan aikana selvisi, että ryhmittymä on levittänyt noin 70 kiloa amfetamiinia ja hankkinut levitykseen 6 kiloa kokaiinia, joista poliisi takavarikoi 5 kiloa liikennepysäytyksen yhteydessä, kertoo rikoskomisario Toni Käyhkö Hämeen poliisilaitokselta tiedotteessa.