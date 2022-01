Lähde: Scott Disick ei ole vieläkään päässyt yli Kourtney Kardashianin kihlautumisesta: "Tämä on ollut hänelle erittäin vaikeaa aikaa"

Rakastavaisten kihlautuminen on ollut vaikea paikka Kardashianin ex-puoliso Scott Disickille . Lähde kertoi yhdysvaltalaislehti Peoplelle , että Disick kamppailee kihlausuutisten kanssa vielä kaksi kuukautta myöhemminkin.

– Hän on tehnyt parhaansa, mutta tämä on ollut hänelle erittäin vaikeaa aikaa. Hän etsii tukea juuri nyt, lähde kertoo Peoplelle.

Lähde lisää, että Disickin vaikeat tuntemukset parin kihlausta kohtaan ovat syy sille, että Disick on viettänyt viime aikoina aikaa exänsä pikkusiskon, tosi-tv-tähti Kim Kardashianin kanssa.

– (Kim) on ollut hyvä kuuntelija (Disickille) ja ymmärtää häntä, lähde kertoo.

"Hänen on käsiteltävä tämä ja tehtävä rauha sen kanssa"

Disick on aikaisemmin ollut myötämielinen sen suhteen, että Kardashian menee eteenpäin elämässään kaksikon suhteen jälkeen. Disickiltä kysyttiin aikaisemmin tänä vuonna haastattelussa , miten hän suhtautuu exänsä uuteen suhteeseen Barkerin kanssa.

Aluksi Kardashianin ja Barkerin suhde vaikutti lähteen mukaan vain satunnaiselta, eikä niinkään vakavalta. Suhteen osoittauduttua vakavaksi oli Disickin pakko käsitellä asiaa, joka on lähteen mukaan hänelle epämukavaa.

– Hän tietää, että hänen on nojauduttava epämukavuuteen ja päästävä sen yli, lähde kertoi.

– Se on hänen tehtävänsä, ja jos hän tulee olemaan Kourtneyn kanssa lastensa vanhempi, mitä hän on ollut, hänen on käsiteltävä tämä ja tehtävä rauha sen kanssa, lähde lisäsi.