Travis Barkerin ex-puolisolta kovia väitteitä rumpalista ja Kim Kardashianista: "He yrittivät tavata Kimin siskon luona harrastaakseen seksiä"

Yhdysvaltalaismalli Shanna Moakler väittää Dumb Blonde -podcastin tuoreessa jaksossa, että osasyy hänen ja hänen ex-puolisonsa Blink-182-rumpali Travis Barkerin avioliiton kaatumiseen oli Travisin ja Kim Kardashianin aikeet harrastaa seksiä hänen selkänsä takana. Travis on nykyisin naimisissa Kimin siskon Kourtney Kardashianin kanssa.

– He yrittivät tavata Kimin siskon luona harrastaakseen seksiä, Shanna täräyttää podcastissa.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Travisin ja Kimin välillä on kerrottu menneisyydessä olleen jotain. Travis on kieltänyt hänen ja Kimin välillä tapahtuneen koskaan mitään fyysistä. Hän kertoi Us Weeklyn mukaan vuonna 2015 julkaistussa elämäkerrassaan, että hän ja Kim olivat tavanneet ainoastaan lounastamisen merkeissä.