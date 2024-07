Travis Barker paljastaa, mikä sai hänet alun perin lähentymään vaimonsa Kourtney Kardashianin kanssa

Liikunta on edelleen läsnä rumpalin elämässä, ja Barker järjestää Run Travis Run -juoksutapahtuman 6. heinäkuuta Los Angelesissa ja 21. heinäkuuta Queensissa, New Yorkissa. Tapahtuma on saanut inspiraationsa vuoden 1994 Forrest Gump -elokuvasta, ja sen tavoitteena on rohkaista ihmisiä liikkumaan aktiivisesti ja olemaan pelkäämättä esimerkiksi viiden kilometrin juoksua tai yksinkertaisesti ulkoilua.