Lähde: MM-kisojen maalikuningas suuntaamassa Jukureihin

22-vuotias brittihyökkääjä pelaa toista kauttaan Pohjois-Amerikassa. Kirk on pelannut tällä kaudella vain yhden ottelun AHL-seura Tucson Roadrunnersin riveissä, sillä pääosin kausi on kulunut ECHL:ssä. 15 ottelussa Kirk on saalistanut 11 tehopistettä.