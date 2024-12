Jääkiekon SM-liigan sarjajumbo Jukurit on tehnyt loppukauden mittaisen sopimuksen kanadalaishyökkääjä Brayden Traceyn, 23, kanssa.

Tracey siirtyy Jukureihin AHL-seura Bakersfield Condorsista, jonka paidassa hän on peannut alkukaudella neljä peliä ilman tehopisteitä.

– Olemme etsineet vahvistusta hyökkäykseen ja nyt saimme juuri sellaisen pelaajan mitä olemme etsineet. Brayden on erittäin taitava, monipuolinen ja hyvin peliä lukeva hyökkääjä. Brayden on puhdas tulosyksikön pelaaja, joka on osoittanut AHL:ssäkin pystyvänsä tekemään tulosta. Braydenilla on hankala alkukausi alla, mutta me tarjoamme uutta alkua, Jukureiden kehityspäällikkö Mikko Hakkarainen sanoo tiedotteessa.

Tracey on pelannut AHL:ssä 188 ottelua tehden 30+54=84 tehopistettä.

Vasemmalta laukova kanadalainen on Anaheim Ducksin ykköskierroksen varaus kesältä 2019. Anaheim varasi Traceyn varaustilaisuuden 29. pelaajana.