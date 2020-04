Lääkäri huolissaan kotonaan koronaa sairastavista – vakava veritulppa uhkaa sängyssä potevia: "Kolmen vuoteessa vietetyn vuorokauden jälkeen riski kasvaa"

– Kiinnostavaa on, että keuhkoveritulpan ja koronan riskiryhmät ovat melko samat. Lapset eivät kuulu koronan riskiryhmään ja heillä on harvoin veritulppia, Viiden jälkeen -ohjelmassa vieraillut Lassila sanoi.

– Riippuu koronataudin vaikeusasteesta, kuinka suuri riski potilaalla on saada veritulppia. Jos tauti on raju, on lihassärkyä ja vuodelepo jatkuu, vaarassa ovat erityisesti riskiryhmiin kuuluvat. Kolmen vuodelevossa vietetyn vuorokauden jälkeen veritulppien riski kasvaa. Tärkeää on huolehtia nesteytyksestä ja liikkua, vaikka voimat olisivatkin vähissä.